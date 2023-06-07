Уровень воды в затопленной Новой Каховке снизился на 35 сантиметров

Поднявшийся уровень воды в Новой Каховке в результате разрушения верхней части Каховской ГЭС начал снижаться. Об этом сообщила администрация городского округа в Telegram.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», – сказано в сообщении.

Telegram: Уровень воды в Новой Каховке снижается

Как уточнил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, по состоянию на 6 часов утра среды, уровень воды упал на 35 сантиметров.

Накануне сообщалось, что уровень воды в городе поднялся до 12 м.

Утром 6 июня стало известно о повреждении верхней части Каховской ГЭС и разрушении задвижек плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. При этом сама дамба не пострадала. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области резко поднялся, началась эвакуация населения из подтопленных территорий. По данным властей Новой Каховки, за вчерашний день из зон подтопления в Новокаховском городском округе в безопасные районы было эвакуировано около 900 человек. Отмечается, что 17 человек спасены с крыш затопленных домов.

В Кремле назвали случившееся результатом преднамеренной диверсии со стороны Украины. СКР возбудил дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий).

Накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС практически полностью затоплен город Алешки. Вслед за Алешками к вечеру вторника резко ухудшилась ситуация с подтоплением в Голой Пристани, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

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