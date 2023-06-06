«Последствия могут быть очень тяжелыми»: Кремль назвал разрушение плотины Каховской ГЭС украинской диверсией

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение плотины Каховской ГЭС, которое привело к затоплению близлежащих прибрежных территорий, результатом преднамеренной диверсии со стороны Украины. Он категорически опроверг обвинения со стороны киевского режима в причастности России к ударам по ГЭС. По словам представителя Кремля, диверсия «потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона», а также для экологии, а также «иные последствия, которые еще предстоит установить».

«Мы можем их (обвинения – прим. ред.) решительно отвергнуть. Мы официально заявляем, что здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим», – подчеркнул он.

Пресс-атташе Кремля при этом заявил, что одной из целей украинской диверсии на Каховской ГЭС – «лишить Крым воды». «Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается», – сказал Песков.

Он также связал эту диверсию с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск. «Начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», – отметил Песков

Президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС, добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях разрушения ГЭС для Запорожской АЭС, пресс-секретарь главы государства заявил, что на ЗАЭС «есть система охлаждения, мы слышали заявления от экспертов, что сейчас угрозы нет, опасности нет». Он посоветовал обращаться за детальной информацией к специалистам.

Касаясь последствий прорыва воды на Каховской ГЭС для водоснабжения Крыма, Песков отметил, что в Крыму «есть определенный запас прочности – имеется в виду уровень воды там в водохранилищах». «А в остальном – ситуация только возникла, специалисты работают», – добавил он. Песков при этом напомнил, что «энергичные шаги» по обеспечению Крыма водой предпринимались еще до того, как Россия взяла под контроль Северо-Крымский канал. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны ВСУ Каховской ГЭС повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области заметно поднялся, началась эвакуация населения из территорий, подтопленных в результате повреждения Каховской ГЭС.

По словам Леонтьева, сейчас вода в районе ГЭС поднялась до 10-11 метров. Новая Каховка затоплена, отметил он в эфире телеканала «Россия 1». Максимальный уровень подъема воды может достичь 12,5 м, уточнил чиновник.

Москва, Наталья Петрова

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