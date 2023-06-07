Шебекино вновь подверглось массированному обстрелу из украинских «Градов»

Украинские войска выпустили по белгородскому Шебекино 60 снарядов из РСЗО «Града», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. После обстрела на одном из предприятий начался пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается», – написал губернатор в Telegram.

Также сообщается, что ВСУ нанесли удар из «Градов» по центру села Графовка Шебекинского городского округа. «Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор», – уточнил Гладков. По его словам, после прямого попадания снаряда во двор жилого дома повреждены хозйственная постройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домов.

Под минометный обстрел попало село Грузское Борисовского района, сообщил глава области. Никто не пострадал, но из-за попадания снаряда на территорию сельхозпредприятия повреждены кровля склада и 11 тракторов.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 460 различных боеприпасов, с дронов было сброшено 26 взрывных устройств. В Шебекино под удар попали жилые кварталы. Обошлось без пострадавших.

С конца мая ВСУ практически ежедневно наносят массированные удары по Шебекино, есть погибшие и раненые.

Белгород, Наталья Петрова

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