Число отравившихся суррогатным сидром выросло до 96 человек

Число россиян, отравившихся суррогатным сидром, увеличилось до 96 человек, сообщили в Минздраве РФ. Среди пострадавших пятеро детей и беременная женщина.

«По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина», – приводит сообщение министерства ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, к вечеру 6 июня изъято из оборота 37,6 тыс. литров пивного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области.

«Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Первые шесть пострадавших попали в больницу в Ульяновской области. На 7 июня в больнице находятся 32 пострадавших, 12 человек умерли. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.

Москва, Наталья Рязанова

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