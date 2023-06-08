Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг утром.

По его словам, поражены две воздушные цели. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что 6 июня над Белгородом были сбиты две воздушные цели. Никто не пострадал. В результате падения осколков повреждения получили три автомобиля, отметил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

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