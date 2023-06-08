До 21 человека выросло число погибших от суррогатного сидра в Ульяновской области

Число жителей Ульяновской области, умерших после отравления суррогатным алкоголем, увеличилось до 21 человека. Еще две женщины находятся в реанимации, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«В регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу. Лечение проходят 12 пациентов, все женщины в возрасте от 16 до 61 года. Две пациентки в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, остальные – в удовлетворительном», – говорится в сообщении.

Пациентам в тяжелом состоянии проводят гемодиализ, чтобы очистить кровь от яда.

В Самарской области три человека находятся в тяжелом состоянии в связи с отравлением суррогатным алкоголем. Всего лечение проходят 15 жителей региона, 12 – в состоянии средней тяжести, рассказали в областном минздраве.

В Удмуртии 7 июня еще один пациент поступил в токсикологическое отделение после распития слабоалкогольного напитка. «В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения», – пояснили в минздраве республики.

Под надзором местных врачей остается еще одна жительница региона, поступившая с признаками отравления. Поступивший вместе с ней мужчина умер.

В Пензенской области на 7 июня зарегистрировано три случая отравления алкоголем подростков. Они находятся в состоянии от удовлетворительного до крайне тяжелого, сообщили в минздраве региона.

Накануне Минздрав РФ сообщил, что число россиян, отравившихся суррогатным сидром, увеличилось до 96 человек. Среди пострадавших пятеро детей и беременная женщина.

Ульяновск, Наталья Рязанова

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