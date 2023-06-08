Под Астраханью «КамАЗ» насмерть сбил девочку и скрылся

«КамАЗ» с прицепом сбил пятилетнюю девочку на велосипеде и скрылся с места ДТП в Наримановском районе Астраханской области. Ребенок умер на месте от полученных травм, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария случилась около 19:00 часов 7 июня. Девочка каталась на велосипеде по дороге без присмотра взрослых. После наезда на ребенка водитель не остановил грузовик, а попытался скрыться. Сотрудники ДПС быстро нашли нужный автомобиль, 45-летний водитель которого заявил, что не заметил ребенка на велосипеде.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП. Областная прокуратура поставила ход проверки на контроль.

В Екатеринбурге школьник на велосипеде попал под трамвай. Мальчик двигался по тротуару, но съехал на пути навстречу трамваю.

Нариманов, Наталья Рязанова

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