ВСУ снова ударили по Луганску дальнобойными ракетами Storm Shadow

Над Луганском утром в четверг пролетели ракеты. Спустя несколько минут в городе произошло несколько взрывов. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на очевидцев.

«В районе микрорайона «Городок» в Луганске заметен черный дым», – говорится в сообщении. Также отмечается, что после взрывов в городе наблюдаются перебои в работе мобильной связи.

В свою очередь, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Луганск, предположительно, подвергся ракетному удару. ВСУ ударили по промзоне города, задымление заметно в стороне завода ОР, отметил он.

«По предварительной информации, удар по Луганску осуществлялся с северо-западного направления. По характерным признакам, вероятнее всего, использовались крылатые ракеты Storm Shadow», – позже написал Марочко в своем телеграм-канале.

Напомним, что первый случай применения украинскими войсками поставленных Великобританией ракет Storm Shadow зафиксирован вечером 12 мая. Тогда ВСУ также ударили по Луганску, ранения получили шестеро детей. После этого Минобороны России заявило, что бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29, наносившие ракетный удар по Луганску, сбиты.

15 мая Луганск вновь подвергся ракетному удару – ВСУ снова применили ракеты Storm Shadow. При обстреле повреждения получили семь многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля.

Луганск, Наталья Петрова

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