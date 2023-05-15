ВСУ вновь ударили по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow

В представительстве ЛНР в СЦКК подтвердили применение ВСУ крылатых ракет Storm Shadow при утреннем обстреле Луганска.

«В 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по г. Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow», – говорится в сообщении.

При обстреле повреждения получили семь многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле Луганска утром 15 мая никто не пострадал. По его словам, ракетный удар пришелся на район ВВАУШ – территорию бывшего авиационного училища штурманов. На месте происшествия работают оперативные службы. Пасечник подчеркнул, что ВСУ обстреляли Луганск в час, когда жители города идут на работу, а дети – в школу.

Напомним, что первый случай применения украинскими войсками поставленных Британией ракет Storm Shadow зафиксирован вечером 12 мая. Тогда ВСУ также ударили по Луганску, ранения получили шестеро детей. После этого Минобороны заявило, что бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29, наносившие ракетный удар по Луганску, сбиты.

Луганск, Наталья Петрова

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