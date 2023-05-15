российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 мая 2023, 14:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ вновь ударили по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow

В представительстве ЛНР в СЦКК подтвердили применение ВСУ крылатых ракет Storm Shadow при утреннем обстреле Луганска.

«В 08:00 вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по г. Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow», – говорится в сообщении.

При обстреле повреждения получили семь многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле Луганска утром 15 мая никто не пострадал. По его словам, ракетный удар пришелся на район ВВАУШ – территорию бывшего авиационного училища штурманов. На месте происшествия работают оперативные службы. Пасечник подчеркнул, что ВСУ обстреляли Луганск в час, когда жители города идут на работу, а дети – в школу.

Напомним, что первый случай применения украинскими войсками поставленных Британией ракет Storm Shadow зафиксирован вечером 12 мая. Тогда ВСУ также ударили по Луганску, ранения получили шестеро детей. После этого Минобороны заявило, что бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29, наносившие ракетный удар по Луганску, сбиты.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ впервые сбили ракету Storm Shadow и уничтожили два вертолета ВСУ / Лондон поставит Киеву сотни ударных БПЛА большой дальности / Пушилин: ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контратака / «Нет сил»: Зеленский выпрашивает у Германии побольше оружия для удара по России / Армия России уничтожила украинский Су-27, 18 беспилотников и склады с боеприпасами / ВСУ попытались перейти в наступление на Соледаро-Артемовском направлении: все атаки отражены / ВС РФ нанесли удары военным объектам в Тернополе и Днепропетровской области / Под обстрелом ВСУ оказалось село в Белгородской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Украина,