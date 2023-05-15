Два взрыва прогремели в Луганске

В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва. Об этом сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

По его словам, два прилета зафиксировано в районе автовокзала. Украинскими войсками, скорее всего, были выпущены ракеты.

«Первый взрыв глухой, возможно болванка упала, а второй раскатистый как 100% прилет», – сообщил Мирошник, ссылаясь на очевидцев, находящихся рядом с местом взрывов.

Он допустил, что целью удара, вероятно, была территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

Напомним, вечером 12 мая ВСУ выпустили по Луганску две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow (англо-французского производства). Ранее Лондон сообщил о передаче таких ракет Киеву. В результате обстрела пострадали шестеро детей. Утром в субботу, 13 мая, украинские военные ударили крылатой ракетой Storm Shadow по поселку Юбилейный в Луганске. Ранения получила пожилая женщина. Также повреждено стекление семи многоквартирных домов, 25 гаражей, 15 автомобилей и линия электропередачи.

Луганск, Наталья Петрова

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