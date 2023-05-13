ВСУ нанесли удар по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow

Стали известны новые подробности вчерашнего украинского обстрела Луганска, в результате которого ранения получили шестеро детей и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По уточненным данным, которые приводит представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), ВСУ применили, в том числе, две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США).

Ранее на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Выступая сегодня перед членами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг «выверенным и соразмерным эскалации России».

В России это решение Лондона назвали крайне негативным. В МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз.

Storm Shadow – совместная разработка Великобритании и Франции. Ракеты запускаются с воздуха. Их дальность составляет более 250 км или 155 миль, что чуть меньше дальности американских тактических ракетных систем класса «земля-земля» ATACMS (300 км), которые Украина в течение долгого времени безуспешно просит у Вашингтона.

Луганск, Светлана Антонова

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