Во Франции мужчина с ножом напал на людей в парке – ранены четыре ребенка

Неизвестный с ножом напал на отдыхающих в парке около озера Анси на юго-востоке Франции. Ранены четверо детей и двое взрослых, передает BFM-TV.

Нападение случилось утром 8 июня в Европейском саду. Мужчина бросился на отдыхающих, размахивая ножом. В итоге четверо детей в возрасте около трех лет были ранены, двое находятся в критическом состоянии. Также ранен один мужчина и сам нападавший. Всех пострадавших доставили в больницу.

По данным Reuters, полиция сообщила о восьми раненых детях.

В полиции подтвердили, что нападавший задержан. Это уроженец Сирии, просивший убежища во Франции. Мотивы и подробности инцидента выясняются.

В японском городе Нагано вооруженный ножом и огнестрельным оружием мужчина напал на людей. Пострадали четыре человека, из них двое – сотрудники полиции.

Париж, Наталья Рязанова

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