В Красноярске на детей упало выбитое ветром окно и ранило их осколками

В Красноярске сильный ветер выбил окно в жилом доме – оно упало на троих гуляющих детей и ранило их осколками. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По предварительным данным правоохранителей, 6 июня две девочки 7 и 8 лет, а также 7-летний мальчик гуляли во дворе дома на улице Тотмина вместе со своими мамами. Внезапно поднялся сильный ветер и дети с родителями спрятались под дерево. «В какой-то момент порывом ветра выбило оконную раму в жилом доме, рядом с которым находились дети. Окно упало на дерево и разбилось, при этом разлетевшиеся осколки поранили детей. Всем троим потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с инцидентом проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в Екатеринбурге окно упало с 12-го этажа и едва не убило девочку, которая проезжала мимо на самокате.

Красноярск, Наталья Петрова

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