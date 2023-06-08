В Афганистане 15 человек погибли при взрыве в мечети

Взрыв прогремел в городе Файзабад в афганской провинции Бадахшан на северо-востоке страны. В результате 15 человек погибли, около 50 пострадали, передает TOLOnews.
Взрыв случился днем 8 июня в мечети Набави во время похорон замгубернатора провинции, погибшего в результате подрыва заминированного автомобиля 6 июня. Среди жертв нового взрыва известный командир движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) Сафиулла Яфтали, сообщает агентство Aamaj News. Также убиты имам мечети и несколько старейшин.
В городской больнице подтвердили, что 15 человек погибли, около 50 получили различные травмы. Бригады скорой до сих пор вывозят с места происшествия пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.
Ранее при взрыве в мечети в столице Афганистана погибли шесть человек, еще несколько получили ранения.
Файзабад, Наталья Рязанова
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