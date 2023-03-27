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Понедельник, 27 марта 2023, 16:38 мск

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При взрыве в Афганистане погибли шесть человек

В столице Афганистана прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил глава пресс-центра управления городской полиции Халид Задран.

ЧП произошло у здания Министерства иностранных дел в Кабуле. При этом сотрудники службы безопасности открыли огонь по террористу-смертнику, но он успел привести бомбу в действие.

«В результате инцидента погибло до шести мирных жителей и несколько человек получили ранения, также пострадали три моджахеда. Подробности будут сообщены позже», – написал Задран в соцсетях.

К данному моменту ни одна из вооруженных группировок, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за нападение.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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