Дроны-комикадзе атаковали два белгородских села – есть пострадавший

В Белгородской области два села в Краснояружском районе были атакованы беспилотниками-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал один человек. Под удар попал объект связи.

«В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки», – написал глава области в своем телеграм-канале. Пострадавший самостоятельно приехал в Краснояружскую ЦРБ, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил он.

Гладков добавил, что в селе Староселье атаке дрон атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»