Во время ночных обстрелов пострадали три жителя Белгородской области

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область сегодня ночью. В результате были повреждены жилые дома в Разумном и Шебекино. Три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном. Много было звонков в оперативный штаб и ко мне в приемную», – сообщил глава области в своем телеграм-канале.

Кроме того, разрушения есть и в Шебекино. Однако, если в Разумном утром начнется поквартирный обход и фиксация нарушений, то в Шебекино так оперативно сработать не получится, так как обстрелы там практически не прекращаются.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался, – добавил губернатор. – Два человека, получившие ранения, находятся в больнице».

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»