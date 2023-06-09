В Херсонской области свыше 1,5 тыс. человек спасены с затопленных территорий

После разрушения Каховской ГЭС сотрудники МЧС России спасли с затопленных территорий Херсонской области 1534 человека, в том числе 154 ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС. Всего из зоны бедствия было эвакуировано 5133 человека, из них 178 детей и 66 маломобильных граждан.

В ведомстве отметили, что продолжают наращивать силы и средства для ликвидации последствий ЧС, вызванной прорывом плотины ГЭС.

В настоящее время на месте катастрофы работают более 190 человек и 66 единиц техники. В готовность приведены аэромобильные группировки управления МЧС России по Ростовской области и городу Севастополю, а также Донского и Тульского спасательных центров.

В МЧС добавили, что оперативная группа центрального аппарата МЧС России, возглавляемая замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолием Супруновским, посетила пострадавшие районы Херсонской области. В ходе выездного заседания был дан ряд поручений для дальнейшей эффективной работы.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что основной пик подъема воды пройден, уровень воды понижается в Новокаховском городском округе. Однако, по его словам, огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой.

Обновлено. По последним данным экстренных служб, количество подтопленных жилых домов в 17 населенных пунктах Херсонской области выросло почти до 22,3 тыс., передает ТАСС. Также отмечается, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 метра, до 10 метров.

Москва, Наталья Петрова

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