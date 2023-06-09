Житель Камчатки напал с ножом на двух подростков на улице

Житель Петропавловска-Камчатского напала с ножом на двух школьников на улице. 14-летний подросток получил ранение в живот, а его 13-летний товарищ обошелся легким порезом руки, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Нападение произошло днем по местному времени 9 июня на улице Молчанова. 19-летний парень ранил двух подростков и пытался сбежать. Его задержали.

Старшего подростка отвезли в больницу с ранением в область живота, второй получил поверхностную травму руки, ему оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента, выясняются мотивы напавшего. Прокуратура взяла ход проверки на контроль. По итогам будет принято процессуальное решение, пояснили в пресс-службе управления СКР по региону.

В Волгоградской области ученик 11-го класса напал с ножом на одноклассницу на линейке по случаю последнего звонка. Выпускница доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»