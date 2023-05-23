Под Волгоградом на последнем звонке выпускник пырнул ножом одноклассницу

В Волгоградской области ученик 11-го класса напал с ножом на одноклассника на линейке по случаю последнего звонка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Выпускница доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в поселке Иловля утром 23 мая. Одиннадцатиклассник ударил сверстницу «предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом», – рассказал собеседник агентства.

Подробности инцидента и мотивы нападавшего не уточняются.

Меж тем телеграм-канал Baza уточняет, что 17-летний школьник попытался перерезать горло однокласснице, но стоявшие рядом другие выпускники скрутили нападавшего. Shot пишет, что у школьницы небольшой порез. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Казани мать одного из учеников пришла в школу сына и напала на сотрудницу с ножом. В результате педагог получила травму руки, никто из детей не пострадал. Подозреваемая задержана. В отношении нее возбужденного уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Волгоград, Наталья Петрова

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