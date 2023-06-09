В Ставрополье подросток зарезал соседа из-за собаки

Житель Ставрополья зарезал соседа, чья собака забегала к нему во двор. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 6 июня соседи в поселке Горный поссорились из-за собаки. 23-летний местный житель отпускал животное гулять без поводка, и оно забегало во двор к соседям. Недовольный этим 18-летний парень взял кухонный нож и пырнул им соседа в живот. Мужчина от полученных ран умер на месте.

Подростка задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд арестовал обвиняемого на время расследования.

«Председатель СКР поручил доложить о комплексе проводимых следственных действий по уголовному делу», – добавили в ведомстве.

Подросток из подмосковного поселка Шаховская напал с ножом на своих дедушку, бабушку и прабабушку. Его задержали и обвинили в покушении на убийство.

Ставрополье, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»