Подросток, ранивший ножом пожилых родственников, стал фигурантом дела о покушении на убийство

Подросток из подмосковного поселка Шаховская, напавший минувшей ночью с ножом на своих дедушку, бабушку и прабабушку, стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московский области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего мальчика, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). По предварительным данным следствия, в ночь с 30 на 31 мая 2023 года мальчик, находясь по месту проживания в г.о. Шаховская, без видимых причин нанес своим прабабушке и бабушке проникающие и поверхностные колото-резаные ранения. На крики проснулся дедушка, которому в ходе потасовки подросток причинил телесные повреждения, не опасные для жизни», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что после инцидента мальчик с места происшествия скрылся, но был обнаружен сотрудниками полиции.

«В настоящее время следователи проводят допросы, решается вопрос о проведении освидетельствования подростка в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения. Истребованы характеризующие сведения по месту регистрации ребенка в городе Москве. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы». – отметили в Следкомитете.

Как сообщал «Новый День», в результате нападения 60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летняя и 84-летняя женщины были ранены в живот.

В прокуратуре Московской области уточнили, что несовершеннолетний пытался зарезать бабушку и прабабушку, когда они спали.

Москва, Андрей Дорофеев

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