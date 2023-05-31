российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 мая 2023, 11:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье подросток напал с ножом на пожилых родственников

В подмосковном поселке Шаховская 14-летний школьник ранил ножом троих пожилых родственников – дедушку, бабушку и прабабушку. Как сообщил «Пятый канал», всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи. Что вызвало агрессию подростка – неизвестно. После нападения он скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летняя и 84-летняя женщины были ранены в живот.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Суд в Подмосковье вынес газовщикам приговор за гибель людей при взрыве газа / Склад фармацевтической компании горит в Подмосковье / Депутат Госдумы предсказал нарастание диверсионно-террористических атак со стороны Украины / Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников / Более десятка убийств и покушения: подмосковный суд вынес приговор киллеру Ореховской ОПГ и его подельникам / Гастарбайтер-рецидивист украл грузовик киви / Массовая драка мигрантов в Подмосковье: Бастрыкин затребовал доклад / Житель Подмосковья устроил поножовщину около торгового центра

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,