В Подмосковье подросток напал с ножом на пожилых родственников

В подмосковном поселке Шаховская 14-летний школьник ранил ножом троих пожилых родственников – дедушку, бабушку и прабабушку. Как сообщил «Пятый канал», всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи. Что вызвало агрессию подростка – неизвестно. После нападения он скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летняя и 84-летняя женщины были ранены в живот.

Москва, Андрей Дорофеев

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