В Воронеже БПЛА врезался в многоэтажку – трое пострадавших

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении беспилотника на многоэтажный жилой дом в Воронеже. По последним данным главы региона, пострадали три человека. Изначально он сообщал о двух раненых.

Инцидент произошел на улице Белинского. Судя по фото из соцсетей, БПЛА врезался в многоэтажку, повредив окна и балконы квартир на нескольких этажах.

«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Позже глава региона уточнил, что помещение, в которое попал беспилотник, было пустым. «На момент инцидента в нем никого не было. <…> Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд», – рассказал он.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, МЧС и других специальных служб.

Глава области поручил оказать помощь жителям пострадавшего дома. «Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», – сообщил он, добавив, что собирает совещание «по разбору инцидента».

По информации источника телеграм-канал Shot, дрон летел в сторону Воронежского авиазавода на улице Циолковского, но был заглушен с помощью РЭБ. В итоге беспилотник сбился с маршрута, врезался в жилой дом и взорвался. Как пишут воронежские телеграм-каналы, в результате взрыва не менее десяти квартир получили повреждения.

Воронеж, Наталья Петрова

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