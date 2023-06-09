Число жертв в зоне затопления в Херсонщине выросло до шести человек

Спасатели нашли тело 84-летней женщины в зоне затопления в Херсонской области. Общее число утонувших в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС увеличилось до шести человек.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой», – сказал собеседник из экстренных служб ТАСС.

Накануне врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что, кроме пяти утонувших, еще два человека погибли во время обстрела ВСУ. «К сожалению, есть погибшие – семь человек. В том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани», – написал глава региона в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС России спасли с затопленных территорий Херсонской области 1534 человека, в их числе 154 ребенка. Всего из зоны бедствия эвакуировали 5133 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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