В США заблудившаяся девочка сутки провела одна в горах

В американском штате Вашингтон 10-летняя девочка больше суток провела одна в горах, пока ее не нашли спасатели. Поиски ребенка осложнялись тем, что местность была труднопроходимой, сообщил телеканал CNN.

Семья Шунглы переехала в США из Афганистана. Они отправились в поход в гористую местность, но после привала заметили, что девочки нет с ними. Несколько часов родные Шунглы искали ее сами, позже вызвали спасателей.

Поиски продолжались более суток, потому что сложно было прочесывать труднопроходимую гористую местность. Девочку нашли в 1,5 милях к югу от места, где ее потеряли. Она рассказала, что отошла в сторону, пока все отдыхали на привале, и заблудилась. У девочки не было никаких ран, кроме нескольких царапин.

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Вашингтон, Наталья Рязанова

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