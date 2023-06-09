В Брянской области ищут дезертира с автоматом

В Брянской области правоохранители разыскивают солдата-срочника, который покинул воинскую часть с автоматом Калашникова. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и «112».

Сбежавший военнослужащий был призван из Алтайского края. У дезертира с собой 120 патронов к автомату.

В Брянской области введен план «Сирена», ведется розыск беглеца.

Подтверждения этой информации от силовых структур пока нет.

Брянск, Наталья Петрова

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