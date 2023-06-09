СКР задержал еще четырех фигурантов в деле о массовом отравлении сидром

Следственный комитет сообщил о задержании трех подозреваемых в хищении сырья для сидра, ставшего причиной массовых отравлений в нескольких регионах России. Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей похитили 6 тонн метилового спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Их соучастником стал сотрудник МВД Иван Гребенкин, отвечавший за безопасность склада.

Подозреваемые продали спирт Артему Айрапетяну, а тот – предпринимателю Анару Гусейнову. Гусейнов с 2022 года производил напиток «Мистер сидр» и поставлял его в разные регионы страны. Его уже задержали, суд разрешил взять предпринимателя под стражу.

«В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка. Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск», – рассказали в СКР.

Айрапетяна тоже задержали и обвинили в хранении и перевозке группой лиц товара, не отвечающего требованиям безопасности. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте всех задержанных.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев снял с должности курировавшего тыловые подразделения замначальника ГУ МВД по Самарской области.

На 18:00 часов 8 июня Роспотребнадзор изъял 71,4 тыс. литров пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области. Напиток нашли в 17 регионах, включая Астраханскую и Курганскую области, Удмуртию, Мордовию, Башкортостан.

Москва, Наталья Рязанова

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