«Мистер Cидр» изготовили из украденного со склада МВД сырья

Суррогатный напиток «Мистер Cидр» был изготовлен из сырья, изъятого на другом нелегальном производстве. Спиртосодержащую жидкость украли с ведомственного склада МВД в Самарской области, сообщили в министерстве.

«Установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года после того, как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – говорится в сообщении МВД.

Полиция проверила большое число магазинов, складов и автомобилей, чтобы выяснить происхождение слабоалкогольного сидра, ставшего причиной массовых отравлений в ряде регионов России. Удалось проследить цепочки поставок до конечной производственной точки самарского ИП.

В связи с происшествием на складе куратора тыловых подразделений самарского ГУ МВД решено снять с должности.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России», – пояснили в министерстве.

Также задержаны подозреваемые в хищении два жителя Самары и сержант полиции. Сотрудника подозревают в содействии злоумышленникам: во время охраны склада он мог пропустить их на территорию, откуда украли сырье.

По данным Роспотребнадзора, на 18:00 часов 7 июня в регионах РФ изъято 66,5 тыс. литров пивного напитка «Мистер Cидр», произведенного на территории Самарской области. Число россиян, отравившихся суррогатным сидром, превысило 90 человек. Среди пострадавших пятеро детей и беременная женщина. Только в Ульяновской области 21 человек умер после употребления напитка.

Москва, Наталья Рязанова

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