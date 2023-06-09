Дрон рухнул на офисное здание в Белгороде, есть разрушения

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, детонации не произошло, дрон уже потушили.

Никто не пострадал, но есть незначительные разрушения кровли и котельной. Кроме того, осколками повреждены два автомобиля, уточнил глава области.

«На месте находятся мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов и оперативные службы», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня губернатор сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом. По его словам, на подлете к городу сбиты две воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ территории Шебекинского городского округа ранения получили трое мужчин, все они доставлены в больницу.

Белгород, Наталья Петрова

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