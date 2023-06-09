СМИ: Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам в деле о секретных материалах

Экс-президенту США Дональду Трампу и его партнеру Уолту Науте в пятницу, 9 июня, предъявили обвинения по 38 пунктам по делу об обращении с секретными документами. Политику может грозить до 20 лет лишения свободы по самой из тяжелых предъявленных статей, – передает CNN.

Телеканал со ссылкой на опубликованные судебные документы, сообщает, что «45-му президенту США предъявили обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. В документах сказано, что Трамп и его помощник обвиняются в заговоре с целью помешать правосудию. Также говорится, что Трамп минимум дважды показывал секретные документы другим людям. По самой тяжелой их статей Дональду Трампу грозит до 20 лет тюрьмы».

В свою очередь, BBC, сообщает, что «Дональд Трамп сообщил о том, что федеральные власти предъявили ему обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. При этом, он настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента в преследовании по политическим мотивам».

В своей социальной сети «Truth Social» Трамп написал: «Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками. Мне предписано явиться в здание федерального суда в Майами, штат Флорида во вторник в три часа дня (22:00 по Москве,– прим.ред.)».

Следует отметить, что ранее сегодня адвокаты экс-президента США Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы Трампа в текущих расследованиях.

В заявлении юристов, в частности, говорится: «Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле по засекреченным документам, ни в расследовании 6 января 2020 года (штурма Капитолия, – прим. ред.). Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией Джо Байдена».

Вашингтон, Иван Бабурин

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