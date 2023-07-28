российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июля 2023, 12:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по новым обвинениям

Фото: Pixabay

Бывшему президент США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о хранении секретных документов. Перечисленные статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Прокуроры выдвинули три новых пункта обвинения в отношении миллиардера. Два из них касаются уничтожения улик, речь идет о записях с камер наблюдений в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В третьем говорится об удержании документов, связанных с национальной обороной США.

По первым двух обвинениям политику может грозить до 20 лет заключения, по третьему – до 10 лет тюрьмы. Помимо этого, каждый из пунктов предполагает штраф в размере 250 тысяч долларов.

Судебное разбирательство по этому делу назначено на 20 мая 2024 года. Сам Трамп не признает себя виновным ни по одному из пунктов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Трампа посчитали не склонным к побегу и отпустили из зала суда / Трампу предъявят новые обвинения из-за секретных документов / СМИ: Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам в деле о секретных материалах

Метки / США

Американский журналист заявил о причастности США к терактам на Крымском мосту / SpaceX отменила старт ракеты с самым тяжелым спутником / В США предсказали объединение Польши и Украины / США и Европа не смогли договориться о курсах по F-16 для украинцев / Песков заявил, что призыв ООН по зерновой сделке невозможно исполнить / В Вашингтоне начали расследование для импичмента Байдену / В США педофил поступил в две школы под видом подростка и совращал детей / СМИ: Вашингтон отправит Киеву дополнительную помощь на $400 млн

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,