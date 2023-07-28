Трампу грозит до 20 лет тюрьмы по новым обвинениям

Бывшему президент США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о хранении секретных документов. Перечисленные статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Прокуроры выдвинули три новых пункта обвинения в отношении миллиардера. Два из них касаются уничтожения улик, речь идет о записях с камер наблюдений в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В третьем говорится об удержании документов, связанных с национальной обороной США.

По первым двух обвинениям политику может грозить до 20 лет заключения, по третьему – до 10 лет тюрьмы. Помимо этого, каждый из пунктов предполагает штраф в размере 250 тысяч долларов.

Судебное разбирательство по этому делу назначено на 20 мая 2024 года. Сам Трамп не признает себя виновным ни по одному из пунктов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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