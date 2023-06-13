Трампа посчитали не склонным к побегу и отпустили из зала суда

Бывшего президента США Дональда Трампа и его помощника Уолт Науту во вторник, 13 июня, прокуратура признала не склонными к побегу и их отпустили из суда Майами без каких-либо условий, – сообщает телеканал CNN.

Со своей стороны телеканал CBS News передает, что «суд не наложил никаких ограничений на перемещения Трампа, в том числе на его поездки за рубеж».

Ранее сегодня Дональд Трамп приехал в суд Майами, где в качестве обвиняемого принял участие в заседании, на время которого экс-президента США был формально взят под арест.

В ходе заседания суда Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов.

Отвечая на соответствующий вопрос судьи, Трамп заявил: «Не виновен».

Как отмечают СМИ, признание вины позволило бы экс-президенту США пойти на сделку со стороной обвинения и договориться смягчении наказания. Однако, поскольку Трамп отказался признать себя виновным, дело будет рассматриваться в обычном порядке.

Отметим, что ранее сегодня, в Белом доме заявили, что действующий «президент США Джо Байден никоим образом не причастен к обвинениям против Дональда Трампа и выступает за независимость решений минюста».

Следует напомнить, что согласно текст обвинительного заключения, ранее опубликованному в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, правоохранительные органы США предъявили Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. В документе говорится, что сотрудники в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, ФБР США изъяли в общей сложности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 – в кладовой. На 17 документах стоял гриф «совершенно секретно». В совокупности обвинений по всем статьям фигурантам дела грозит до 400 лет лишения свободы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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