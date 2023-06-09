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Трампу предъявят новые обвинения из-за секретных документов

Фото: Reuters

Экс-президенту США Дональду Трампу готовятся предъявить новое обвинение в связи с секретными документами, которые он забрал в свой дом. Об этом сообщил сам политик на своей странице в соцсети Truth.

По его словам, он должен явится в федеральный суд Майами во вторник по делу о новом судебном преследовании.

«Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает и значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года», – написал Трамп.

Миллиардер подчеркнул, что считает себя невиновным по всем семи пунктам, предъявленным ему ранее, и он не нарушал правила обращения с секретной документацией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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