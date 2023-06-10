В Херсонской области женщина погибла при обстреле ПВР ракетами Storm Shadow

Пункты временного размещения людей с подтопленных территорий попали под обстрел, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Одна женщина погибла.

В ряде районов обстрелы продолжаются всю ночь. Арабатская стрелка попала под огонь около 5 утра.

«Заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Киевский режим также бьет по поселению Железный порт, где разрушен отель «Позитив». Губернатор подчеркнул, что ВСУ используют для убийства мирных жителей британские ракеты.

«Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира», по гражданской инфраструктуре. Они преследуют первых лиц Херсонской области и терроризируют население», – добавил глава региона.

После разрушения Каховской ГЭС сотрудники МЧС России спасли с затопленных территорий Херсонской области 1534 человека, в том числе 154 ребенка. Всего из зоны бедствия было эвакуированы 5133 человека, среди них 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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