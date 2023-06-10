Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Токио

Два пассажирских самолета столкнулись около рулежной дорожки в аэропорту Токио. На бортах находились более 570 пассажиров, но никто не пострадал, передает телеканал NHK со ссылкой на японский Минтранс.

Авария произошла около 11:00 по местному времени в аэропорту Ханэда. Самолет тайваньской компании EVA Air с 207 людьми на борту столкнулся с самолетом тайской Thai Airways с 264 людьми на борту. У тайваньского борта сильно повреждено крыло, другие последствия аварии не называются.

Предварительно, никто не пострадал. Взлетно-посадочную полосу временно закрыли, пока будут убирать последствия столкновения, а специалисты изучат место аварии.

В международном аэропорту Бостона столкнулись два лайнера авиакомпании United Airlines. Самолеты повреждены, но люди не пострадали.

Токио, Наталья Рязанова

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