В Турции на производстве взрывчатки прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на военном предприятии в провинции Анкара в Турции. В результате погибли пять работников фабрики, сообщает агентство «Анадолу».
ЧП случилось на фабрике по производству ракетной техники и взрывчатых веществ компании «Машинная и химическая индустрия» в районе Эльмадаг. Специалисты выясняют причины детонации, начато расследование.
Все пятеро погибших – рабочие фабрики.
В Силезском воеводстве в Польше сильный взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ.
Анкара, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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