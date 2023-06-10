В Турции на производстве взрывчатки прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на военном предприятии в провинции Анкара в Турции. В результате погибли пять работников фабрики, сообщает агентство «Анадолу».

ЧП случилось на фабрике по производству ракетной техники и взрывчатых веществ компании «Машинная и химическая индустрия» в районе Эльмадаг. Специалисты выясняют причины детонации, начато расследование.

Все пятеро погибших – рабочие фабрики.

В Силезском воеводстве в Польше сильный взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ.

Анкара, Наталья Рязанова

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