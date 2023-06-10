В США девять человек ранены при стрельбе на вечеринке

Девять человек были ранены во время стрельбы на вечеринке в американском Сан-Франциско. Одного пострадавшего срочно прооперировали, передает CNN.

Стрельба произошла вечером 9 июня в районе Мишн. Прибывшие медики забрали в больницу пять человек, одному потребовалась срочная операция. Еще четырем легко раненным оказали помощь на месте. Врачи заверили, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

Полиция не уточняет, задержан ли стрелявший и каковы его мотивы. Место вечеринки оцепили, там работают криминалисты.

В Ричмонде два человека погибли, пятеро были ранены в результате стрельбы на выпускном вечере. Один из погибших был выпускником.

Сан-Франциско, Наталья Рязанова

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