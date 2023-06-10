В джунглях Колумбии нашли выживших детей через 40 дней после авиакатастрофы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что спасатели нашли четырех детей, оказавшихся в джунглях после падения самолета. Дети в одиночку выживали в течение 40 дней, передает телеканал CNN.

Мальчики 13, девяти и четырех лет, а также годовалый младенец оказались единственными выжившими после авиакатастрофы, случившейся 1 мая. Их мать вместе еще с одним пассажиром и пилотом погибла при крушении самолета. В середине мая появилась информация, что дети найдены, но позже последовало опровержение. Спасатели нашли следы ребят, но не их самих.

В подтверждение новой информации опубликована фотография спасателей вместе с мальчиками, сделанная утром 10 июня. Дети измождены, но живы и не ранены. Врач осмотрел их на месте, а после всех четверых на санитарном самолете доставили их в Военно-транспортное авиационное командование в Боготе. Оттуда ребят отправят в больницу.

Дети выжили благодаря навыкам, полученным от коренных народов, рассказали спасатели со слов мальчиков.

Богота, Наталья Рязанова

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