В Казахстане нашли тела еще 11 жертв лесного пожара

Число погибших в результате лесных пожаров на востоке Казахстана увеличилось до 14 человек. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям республики нашли в лесу тела еще 11 погибших, сообщили в ведомстве.
Накануне МЧС Казахстана сообщило, что не может связаться с 14 сотрудниками лесничеств. Параллельно с тушением пожаров велись поиски людей. Тела трех человек обнаружили ранее днем.
«В ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, число погибших достигло 14», – говорится в сообщении.
Борьба с огнем продолжается на девяти участках в области Абай силами более тысячи человек, 252 единиц наземной техники и 11 вертолетов.
Президент РФ Владимир Путин выразил сочувствие казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабным природным бедствием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», – говорится в послании.
Астана, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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