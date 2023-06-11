Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Жители региона не ощутили подземные толчки, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Днём 11 июня в акватории Тихого океана зарегистрировано землетрясение на глубине 75 км. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – говорится в сообщении.

Магнитуда сейсмособытия составила 4.3. Эпицентр землетрясения находился в 123 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки в ночь на 1 июня. Эпицентр располагался на глубине 40 км в акватории Тихого океана, в 118 км на юго-восток от посёлка Усть-Камчатск.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

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