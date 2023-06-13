В Иркутске подсчитали, сколько бензина утекло в Лену при аварии

Около 90 тонн бензина попало в акваторию реки Лена в Иркутской области из-за столкновения двух нефтеналивных танкеров. Причиной аварии стала невнимательность пьяного судоводителя танкера «Ерофей Хабаров», рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

«В акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В них созданы рабочие группы, их задача – отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных», – написал губернатор в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что поселения ниже по течению от места аварии не берут воду из реки для питья, снабжение происходит из скважин. В нескольких поселках возьмут пробы воды, чтобы оценить степень загрязнения.

В МЧС отметили, что владелец поврежденного танкера сообщил о ЧП только спустя час после аварии.

«Это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений. Собственник, который обязан был принять меры по ликвидации последствий аварии, самоустранился. По данным фактам проводится проверка», – рассказал начальник областного ГУ МЧС Вячеслав Федосеенко.

«Самое главное, коллеги выяснили причину – в состоянии алкогольного опьянения находился судоводитель», – заявил губернатор Кобзев. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что судно «Ерофей Хабаров» вел помощник капитала, а сам капитан был пьян.

Напомним, авария случилась накануне вечером. Перевозивший около 900 тонн бензина танкер «Ерофей Хабаров» врезался в стоящее на ремонте судно и пробил свою емкость с топливом.

Иркутск, Наталья Рязанова

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