Двое детей получили ожоги, пока искали игрушки на мусорном полигоне под Красноярском

Девятилетий мальчик и его 12-летняя подруга попали в больницу с ожогами после прогулки на мусорном полигоне в Красноярском крае. Дети отправились на свалку за игрушками, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Вечером 8 июня в поселке Келлог Туруханснкого района дети отпросились у родителей на прогулку. Вместо этого они пошли на мусорный полигон собирать игрушки. Оба попали в яму, заполненную тлеющим шлаком.

«Мальчик получил ожоги пальцев нижней конечности I-II степени. Девочка – ожог обеих голеней голеностопных суставов и стоп III степени. Оба ребенка рейсами санитарной авиации госпитализированы, их жизнь вне опасности», – пояснили в ведомстве.

СКР проводит проверку по факту травмирования детей на признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В Новосибирске 12-летний ребенок получил различные травмы после взрыва петарды. Хлопушка взорвалась у него в руках.

Красноярск, Наталья Рязанова

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