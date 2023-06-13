СКР возбудил дело после аварии с разливом бензина в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на реке Лена с разливом бензина, сообщили в Восточном МСУ на транспорте СКР.

Ведется расследование о транспортировке химикатов с нарушением установленных правил и создании угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ), а также нарушении безопасности транспортного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Около 90 тонн бензина попало в акваторию реки Лена в Иркутской области из-за столкновения двух нефтеналивных танкеров. Прокуратура выяснила, что судоводитель танкера «Ерофей Хабаров», который врезался в другое судно, был пьян.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»