Экс-сотрудников ОПК обвинили в шпионаже в пользу Украины и подготовке диверсий

ФСБ России сообщила о задержании бывших работников оборонного предприятия по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Задержанным также вменяют подготовку диверсий в Курской и Белгородской областях.

По данным спецслужбы, экс-сотрудники предприятия ОПК – российские граждане, агенты Главного управления разведки Минобороны Украины – подозреваются «передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ».

Кроме того, задержанных подозревают в «подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры – железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине».

У фигурантов изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тыс. долларов США, уточнила ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Москва, Наталья Петрова

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