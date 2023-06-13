Француз расстрелял соседей с детьми за громкие игры в саду

Житель Франции расстрелял соседскую супружескую пару и их 11-летнюю дочь из-за шума в саду. Девочка умерла на месте, ее восьмилетняя сестра успела спрятаться и осталась цела, передает телеканал CNN.

Инцидент произошел на западе Франции. Полиция подтвердила, что супруги с двумя дочерьми были в саду, когда их 71-летний сосед-голландец вышел из дома с винтовкой и принялся стрелять. Старшая девочка погибла на месте, отец получил травму головы и находится в критическом состоянии. Состояние 49-летней матери стабильно, подробности не раскрываются.

Восьмилетняя девочка убежала к соседям, крича, что убили ее сестру. Соседи вызвали полицию. Стрелявшего задержали вместе с женой, которая после инцидента спрятала винтовку. Оружие изъяли. Мужчина признал вину и сказал, что сожалеет о своем поступке.

Полиция выяснила, что соседи несколько лет конфликтовали из-за шумных игр семейства в саду. Неприязнь усилилась, когда отец семейства спилил деревья на своем участке, которые давали тень соседям.

Житель подмосковного Пушкино забил ножом соседа, который постоянно шумел и курил в квартире.

Париж, Наталья Рязанова

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