Житель Подмосковья зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма

Житель подмосковного Пушкино убил соседа, подкараулив его в подъезде. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Преступление было совершено накануне в дневное время. «Местный житель совершил убийство соседа возле входа в подъезд. Он нанёс, имеющимся при себе ножом, множественные удары в область тела мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, на допросе мужчина заявил следователю, что совершил убийство на почве давнего бытового конфликта из-за систематического шума, доносившегося из квартиры соседа, и запаха табачного дыма. Задержанный часто делал соседу замечания и между ними часто возникали ссоры.

По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). С места преступления изъят нож, ставший орудием преступления, проведены допросы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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