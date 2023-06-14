Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 у берегов Камчатки. Жители камчатских поселений не ощутили подземные толчки.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в акватории Тихого океана в 109 км от Усть-Камчатска. В МЧС уточнили, что эпицентр толчков находился на глубине 95 км в 54 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По данным министерства, магнитуда сейсмособытия составила 3,8.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – добавили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Днем 11 июня землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

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