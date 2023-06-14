Во Владимире полицейские задержали фальшивомонетчиков с поддельными долларами

Во Владимире задержали злоумышленников, которые пытались сбыть поддельные деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Полицейские установили, что злоумышленники продают фальшивые доллары на улице Мира в городе Владимире. Во время очередной встречи с клиентом приезжий из Волгоградской области и его сообщник из Краснодарского края передали местному жителю шесть тысяч долларов США. В ходе личного досмотра фигурантов и в арендованном ими автомобиле полицейские обнаружили свыше 23,5 тысячи долларов», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экспертиза подтвердила, что изъятые купюры являются поддельными. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Владимир, Зоя Осколкова

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