Ущерб от ЧС в Херсонской области оценили в 1,2 млрд рублей

Ущерб от ЧС в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС превышает 1,2 млрд рублей, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

В связи с большой суммой ущерба ситуацию признали ЧС федерального уровня, пояснили в пресс-службе министерства.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – сказал Александр Куренков по итогу заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На комиссию возложена координация работ по ликвидации последствий ЧС.

Число погибших в Херсонской области из-за наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек. Среди погибших 12 жителей Голой Пристани и пятеро из Алешек. Более 500 человек подали заявления о выплате первоочередных компенсаций в размере 10 тыс. рублей. Компенсации за частичный или полный ущерб имуществу по 50 или 100 тыс. рублей будут выплачивать по решениям местных комиссий.

Москва, Наталья Рязанова

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